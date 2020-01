Ciclocross, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Nommay. Otto azzurri in Francia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio si terrà a Nommay, in Francia, la tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross: per l’evento il CT Fausto Scotti ha indicato Otto azzurri al Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, che ha provveduto a diramare le convocazioni. In terra transalpina a coadiuvare il CT ci sarà il collaboratore tecnico Luigi Bielli. I convocati DELL’ITALIA PER LA Coppa DEL Mondo Nommay 2020 Agostinacchio Filippo (Asd Team Bramati) Baroni Francesca (Selle Italia Guerciotti Elite) De Pretto Davide (Borgo Molino Rinascita Ormelle) Dorigoni Jakob (Selle Italia Guerciotti Elite) Folcarelli Antonio (Race Mountain Folcarelli Team) Loconsolo Ettore (Cps Professional Team Basilicata) Masciarelli Lorenzo (Callant Doltcini Cycling Team) Realini Gaia (Vallerbike) roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

