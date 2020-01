Chili di droga dalla Spagna all’Italia: la polizia di Stato di Brescia arresta cinque ragazzi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un'operazione dal respiro internazionale coordinata dagli agenti della squadra mobile di Brescia ha portato all'arresto di cinque giovani tra i 25 e i 30 anni, tutti residenti nel Bresciano e accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono cominciate nel 2018, e hanno permesso di ricostruire l'attività illecita gestita dalle persone finite in manette, che trasportavano la droga dalla Spagna verso l'Italia, in direzione Brescia. Leggi la notizia su fanpage

