Chiedeva i permessi retribuiti per assistere l'anziana madre ma non la vedeva da anni, nei guai maresciallo della marina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lavinia Greci A segnalare la mancata assistenza da parte del figlio è stata la donna, che l'uomo non aiutava da tempo. Ora dovrà fare servizi socialmente utili e restituire integralmente l'ingiusto profitto Con la scusa della madre da assitere, perché ormai anziana, aveva chiesto e ottenuto dei permessi dal lavoro per starle accanto. Ma il tempo sottratto al lavoro, non gli era comunque servito a stare vicino alla donna, che infatti non vedeva da anni. Così, secondo quanto riportato da Leggo, un maresciallo della Marina Militare è stato condannato a svolgere servizi sociali, per aver fruito di permessi retribuiti per assistere uno dei genitori pur non avendolo fatto. La segnalazione della madre Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, sarebbe stata proprio la madre dell'uomo, una donna di 80 anni, nel settembre del 2018, a segnalare il figlio al comando militare perché ... Leggi la notizia su ilgiornale

