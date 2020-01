Cgil: su sistema valutazione Azzolina deve aprire confronto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “Il periodo delle iscrizioni dovrebbe essere un momento di riflessione pedagogica finalizzato alla crescita umana di ogni alunna e di ogni alunno, non la caccia spudorata al miglior prodotto sul mercato. L’episodio della scuola romana che fornisce sul suo sito, nella sezione dedicata alla presentazione dell’Istituto, elementi di dettaglio sulle caratteristiche economico-sociali della platea scolastica e’ l’esempio lampante di cio’ a cui puo’ portare la cattiva gestione dei dati al fine di trasformare l’orientamento scolastico in una ricerca di affermazione sul mercato dell’istruzione, conseguenza di una deleteria cultura liberista”. Cosi’, in una nota, la Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil. “In particolare riteniamo- si legge ancora- che il sistema di Scuole in Chiaro, dove compaiono anche i ... Leggi la notizia su romadailynews

