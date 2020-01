Centri Meteo, previsioni a 90 giorni: che ne sarà dell'INVERNO? Opzioni a confronto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Meteo A 90 giorni: sono diversi i modelli matematici stagionali che provano a prevedere il tempo sul lunghissimo termine, a scadenza mensile ed oltre, fornendo previsioni Meteo di massima sull'andamento della pressione atmosferica e delle anomalie previste di temperatura e precipitazioni. Ne esaminiamo quattro in particolare, per vedere la previsione riguardo alla pressione atmosferica del prossimo trimestre da Febbraio ad Aprile. Per tre di questi modelli, cioè lo statunitense NCEP, l'europeo ECMWF e il britannico METOFFICE, l'idea prevalente è quella di una cellula di alta pressione stabile sul Mediterraneo, Italia compresa. Le mappe indicano le anomalie della pressione atmosferica, che, se fossero verificate, indicherebbero un trimestre mite ed asciutto. Per il quarto modello, emesso da Meteo France, non vi sarebbero particolari ... Leggi la notizia su meteogiornale

