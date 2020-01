Cellulare e tumori, come evitare i pericoli per la salute (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ieri la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza che aveva fissato un risarcimento nei confronti di un dipendente di Telecom che aveva avuto un tumore al nervo acustico dell’orecchio a causa dell’utilizzo smodato del telefono Cellulare al lavoro, decidendo per la prima volta l’esistenza di un nesso causale tra l’insorgenza di una patologia legata all’orecchio e l’utilizzo «abnorme» del telefonino. Nel corso del procedimento i giudici hanno chiesto a due periti, Carolina Marino e Angelo D’Errico, di analizzare il materiale scientifico. Spiega il Corriere della Sera oggi: Secondo la Corte, gli esperti hanno fornito «solidi elementi per affermare un ruolo causale tra l’esposizione alle radiofrequenze da telefono Cellulare e la malattia insorta».«L’impostazione dei periti — si legge nella sentenza — è del tutto condivisibile, essendo evidente che le conclusioni ... Leggi la notizia su nextquotidiano

petergomezblog : Cellulare e tumori, Corte di appello di Torino conferma: “Nesso tra uso e cancro all’orecchio. Spesso studiosi sono… - redazioneiene : Tre ore al giorno al cellulare e un tumore al cervello. Per il tribunale c’è un legame ?? - MediasetTgcom24 : Corte d'Appello di Torino: 'L'uso del cellulare può causare tumori alla testa' #torino -