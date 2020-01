C’è il cast della serie tratta da Il Signore degli Anelli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Solo un paio di mesi fa l’agenzia di casting BGT aveva pubblicato un annuncio: “La produzione di The Lord of the Rings la serie tratta da Il Signore degli Anelli, ndr ha urgente bisogno di altri volti”, con l’accento sulla parola urgente. Ieri, al TCA Winter Press Tourm, Amazon Studios ha reso noti i nomi di chi forse ha proprio risposto a quell’annuncio e superato le selezioni. In rigoroso ordine alfabetico, anche perché non è stato ancora rivelato per tutti quali personaggi interpreteranno: Robert Aramayo (il Ned Stark in Game of Thrones, sarà il protagonista dopo l’abbandono di Will Poulter); Owain Arthur (Casualty, The Patrol); Nazanin Boniadi (Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, Counterpart, Iron Man); Tom Budge (The Pacific, Paradiso + Inferno); Morfydd Clark (Orgoglio e Pregiudizio e Zombie); Ismael Cruz Córdova (Berlin Station, Maria Regina di Scozia); Ema ... Leggi la notizia su wired

