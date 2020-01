Caterina Balivo, gaffe al telefono a Vieni da me. Spettatrice: “Ho fretta” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Vieni da me, Caterina Balivo e la gaffe telefonica di una teleSpettatrice: “Ma hai fretta?” Momento molto esilarante nella puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, durante il tradizionale gioco telefonico nel quale i telespettatori devono indovinare a chi appartiene la casa che le telecamere del programma inquadrano. Dopo l’intervista a Neri Marcorè alla cassettiera, Caterina Balivo oggi a Vieni da me ha lanciato, appunto, una manche del gioco, sedendosi in prima fila assieme all’attore appena intervistato. E la prima a telefonare è stata una donna calabrese, che ha detto velocemente, quasi senza prendere fiato: “Pronto Caterina sono Vittoria da Crotone!”. Caterina le ha quindi risposto: “Buon pomeriggio Vittoria…”. E lei ha ribattuto, sempre in modo molto veloce, quasi tutto d’un fiato: “Buon pomeriggio ... Leggi la notizia su lanostratv

