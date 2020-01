Catanzaro, sesso e soldi per aggiustare sentenze: arrestati magistrato e avvocati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il reato contestato è di corruzione in atti giudiziari. Insieme al magistrato sono finite in manette altre sette persone tra cui diversi avvocati, un medico e altri professionisti. Tutti sono accusati di aver preso parte al sistema corruttivo volto ad aggiustare sentenze in procedure giudiziarie penali, civili e in cause tributarie. Leggi la notizia su fanpage

VittorioCocive1 : Catanzaro, soldi e sesso in cambio di favori, il magistrato arrestato era 'stipendiato' per aggiustare le sentenze - Avv_Natalina : Soldi e sesso in cambio di #favori nei #processi: 8 arresti, ci sono anche un magistrato, due avvocati e un ex cons… - tempoweb : Sentenze aggiustate Il magistrato prendeva soldi sesso e gioielli -