Catanzaro, cosi Nicola Adamo e l’ex consigliere condannato per mafia volevano “espandere il loro consenso nel crotonese” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dalle carte dell’inchiesta “Thomas”, coordinata dalla Dda di Catanzaro, “l’anello di congiunzione tra gli ambienti della politica e quelli della imprenditoria mafiosa” è Ottavio Rizzuto, l’attuale presidente del consiglio di amministrazione della Banca di Credito cooperativo del Crotonese ed ex dirigente dell’area tecnica del Comune di Cutro dal 2007 al 2015. Durante l’indagine della Guardia di finanza, il procuratore Nicola Gratteri e i pm Domenico Guarascio e Paolo Sirleo hanno registrato “numerosissimi contatti tra Rizzuto e due politici cosentini di lunga esperienza, Giuseppe Tursi Prato e Nicola Adamo”, quest’ultimo marito della deputata del Pd Enza Bruno Bossio. Tursi Prato è l’ex consigliere regionale condannato anni fa per reati di mafia e oggi arrestato di nuovo nell’indagine della procura di Salerno collegate all’inchiesta “Thomas”che ha portato all’arresto del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

