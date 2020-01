Castiglione di Pepoli, Vigili del Fuoco impiegano 36 ore per salvare due cani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sui social network non si parla d’altro che del salvataggio avvenuto nei boschi vicino Castiglione di Pepoli. Due cani da caccia sono rimasti intrappolati in un cunicolo. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Bologna. Questi ultimi, dopo l’individuazione dei due animali dalle squadre per la ricerca per il soccorso, si sono recati sul posto ed hanno impiegato tutta la notte per cercare di tirarli fuori. Ecco il video: Muscolo e Orfeo, questi i nomi dei due segugi, erano spaventati e confusi. L’intervento è stato lungo e gli uomini dei Vigili del Fuoco sono riusciti a tirare fuori i due animali, dopo ben 36 ore di lavoro costante. Erano scivolati all’interno del cunicolo, talmente stretto da essere diventato la loro prigione. Fortunatamente i due cani sono ... Leggi la notizia su bigodino

