Castellammare, una conferenza per i giovani contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia (Na) – E' allarme violenza contro le donne in Campania con 1258 richieste di aiuto nel 2019 e a livello nazionale con un aumento del fenomeno del 3% dal 2016 al 2019 secondo i dati della Polizia di Stato. il Rapporto Eurispes 2019 "Femminicidio e violenza di genere in Italia" traccia un quadro altrettanto drammatico: nel 2018: sono state 142 le vittime (+0,7%), 119 in famiglia (+6,3%) Mentre nel 2019: 88 vittime ogni giorno: una donna ogni 15 minuti secondo il report diffuso dalla Polizia di Stato Questo non è amore. Dai dati gelosia e possesso sono i moventi principali (32,8%). Aumentano inoltre le denunce per violenza sessuale (+5,4%), stalking(+4,4%) e maltrattamenti in famiglia (+11,7%).

