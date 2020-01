Casa Savoia, la svolta dopo mille anni: l’erede “al trono” sarà una donna, la 16enne Vittoria. L’annuncio di Vittorio Emanuele e Emauele Filiberto: “Addio legge Salica” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Addio legge Salica. Oggi sarà comunicato per scritto alle sorelle dopo una telefonata in serata, alla Consulta dei senatori del regno e agli Ordini dinastici, un cambio delle regole di successione che era tempo di aggiornare“. Con queste parole Vittorio Emanuele di Savoia e il figlio Emanuele Filiberto anticipano al Corriere la loro decisione epocale di designare come capo del Casato – e quindi potenziale erede al trono – Vittoria, 16 anni, primogenita tra le due figlie del principe. È la prima volta infatti in mille anni di storia che Casa Savoia concede a una donna la possibilità di diventare erede al trono: “In realtà Clotilde ed io potremmo ancora avere un maschio — ha spiegato Emanuele Filiberto —. Ma di certo era anacronistico, in una società che vuole riconoscere la parità di genere, pensare che in Casa Savoia si discriminassero le donne“. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Casa Savoia, la svolta dopo mille anni: l’erede “al trono” sarà una donna, la 16enne Vittoria. L’annuncio di Vitto… - sindelicato : Casa Savoia, la svolta dopo mille anni: l'erede 'al trono' sarà una donna, la 16enne Vittoria. L'annuncio di Vittor… - Italia_Notizie : Casa Savoia, la svolta dopo mille anni: l’erede “al trono” sarà una donna, la 16enne Vittoria. L’annuncio di Vittor… -