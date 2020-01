Cartelloni e auto contro l’ex “farabutto traditore”: dietro questa trovata c’è una donna famosa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Negli ultimi giorni sono diventate virali le foto di un’auto rossa imbrattata con queste scritte: “Bentornato bastardo. Ringrazia che sono una signora“. Subito dopo hanno iniziato a circolare anche gli scatti di diversi volantini lasciati sui treni: “Romano Falchetti sei un traditore farabutto. Hai ignorato le mie lacrime, ora ignora pure questo. Ringrazia che sono una signora“. Il gran finale è arrivato domenica, quando nella metro di Milano è apparso un manifesto contro il povero Romano Falchetti (che è anche belloccio). Visualizza questo post su Instagram Sei una ragazza vendicativa? No… Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 13 Gen 2020 alle ore 2:58 PST dietro a queste opere d’arte però non c’è una cornuta vendicativa, ma una cantante che ha pensato ad un modo geniale per ... Leggi la notizia su bitchyf

