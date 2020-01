Carmen Di Pietro incanta il web: in lingerie per San Valentino [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Carmen Di Pietro si unisce alle vip che mettono in mostra il loro intimo per San Valentino. Il suo è davvero sensuale e gioca sui colori più provocanti dell’arcobaleno: il rosso e il nero. Carmen si mette in mostra senza pudore e i fan hanno apprezzato questo bellissimo scatto rubato. Ovviamente sperano che ne seguano anche altri, perchè il fisico della bella showgirl è uno dei più belli in circolazione. Carmen come perfetta femme-fatale Carmen Di Pietro indossa un bellissimo completo intimo color rosso e nero. Sia lo slip che il reggiseno non sono minimal, ma riescono a seguire perfettamente le curve della bella showgirl appassionata di poesia. Inoltre il motivo a pois rivela un ottimo gusto retrò molto alla moda. La bella Carmen posa davanti ad uno sfondo neutro, riuscendo a enfatizzare maggiormente il suo corpo sensuale e ben allenato. I fan e i commenti non ... Leggi la notizia su velvetgossip

donnafranzisca : Ma perché Paola Caruso imita Carmen Di Pietro? #pomeriggio5 #GFVIP - tempoweb : Carmen Di #pietro recita poesie La figlia Carmelina svela il suo segreto - enzo18863171 : Ieri a la durso faceva inquadrare la ragazzina a gambe accavallate,Questa era istigazione hai pedofili. Da vergogna… -