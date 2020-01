Carmen di Pietro: "I social? Una vetrina per guardoni" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Novella Toloni Dai social per "guardoni" agli insegnamenti di Andreotti passando per la cena mancata con il porno attore, Carmen di Pietro ci racconta in un’intervista esclusiva il suo rapporto con i social network e i suoi obiettivi Carmen di Pietro è un vulcano di energia. Fisico da pin up - grazie alla palestra, sua grande passione - e spirito da teenager, la showgirl potentina si appresta a vivere il nuovo anno con grinta e confessa: "Non mi fermeranno neanche a 90 anni". Poco importa dello stress da social, il tempo che non le basta mai e l’amore che non arriva, lei quando parla è un fiume in piena che ti travolge. Hai quasi mezzo milione di follower su Instagram: com’è il tuo rapporto con i social network? "Proprio questa mattina in radio dove lavoro (Radio Globo, ndr) abbiamo affrontato anche il discorso dei social. Per me è un dolore di pancia quando si affrontano ... Leggi la notizia su ilgiornale

