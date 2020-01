Capodanno cinese a Milano: il 25 gennaio si festeggia l’anno del topo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Capodanno cinese a Milano: il 25 gennaio si festeggia l’anno del topo Ecco come si festeggia il Capodanno cinese a Milano: tra parate e manifestazioni, il capoluogo meneghino si prepara all’evento tradizionale orientale. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Il Capodanno cinese a Milano è un evento da non perdere La città milanese si appresta a trascorrere due settimane di festa: è in arrivo il Capodanno cinese, uno degli eventi più importanti e più belli dell’anno che avrà luogo in Via Paolo Sarpi. Conosciuto anche come Festa di Primavera o Capodanno lunare, quest’anno cadrà sabato 25 gennaio e, secondo il calendario cinese, avrà inizio l’anno del topo lasciando alle spalle l’ultimo anno sotto il segno del maiale. La data che darà il via alla festività non è ancora confermata, ma con tutta probabilità la festa inizierà il 26 gennaio. ... Leggi la notizia su termometropolitico

