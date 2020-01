Capitale contromano: Virginia Raggi blocca le auto diesel, ma il 73% dei bus vanno a gasolio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una corsa contromano. Così il comune di Roma ha deciso che, per abbassare il livello di inquinamento e le polveri sottili nella Capitale (arrivate a livelli altissimi, come accade anche a Milano e Torino) lo stop auto diesel. Anche per quel che riguarda i modelli più recenti certificati Euro 6. E proprio questa ‘mannaia’ su chi si sposta quotidianamente per le già disastrate vie del centro (e non solo, perché la fascia verde arriva fino ai confini della periferia) ha provocato forte rabbia tra i cittadini. E a confermare una scelta che sembra avere poco senso, ci sono i numeri che arrivano scandendo la flotta dei mezzi del trasporto pubblico: ben il 73%, infatti, è alimentato con il diesel. LEGGI ANCHE > Virginia Raggi non sa qual è l’account Twitter di Atac Questa mattina, su diversi quotidiani, è stato dato ampio spazio al parere di esperti che hanno sottolineato come lo stop auto ... Leggi la notizia su giornalettismo

