“Cancellare Salvini”, polemica sul titolo di Repubblica. Il leader della Lega: “È istigazione a delinquere” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Cancellare Salvini”, polemica sul titolo di Repubblica. Il leader della Lega: “È istigazione a delinquere” “Cancellare Salvini”: scoppia la polemica sul titolo d’apertura di Repubblica, che oggi pubblica in prima pagina un’intervista al capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio. Nell’intervista l’ex ministro dei Trasporti chiede al governo giallo-rosso la cancellazione dei decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini quando era al Viminale per contrastare i flussi migratori. E il quotidiano diretto da Carlo Verdelli sceglie un titolo molto forte, che chiama direttamente in causa il leader leghista. “Dopo la legge di bilancio è arrivato il momento di intervenire sui decreti Salvini”, ha dichiarato Delrio. “Partendo dalle cose che sicuramente condividiamo e che abbiamo già scritto: accogliere i rilievi fatti dal ... Leggi la notizia su tpi

matteosalvinimi : Prima pagina di Repubblica: 'Cancellare Salvini'. Questa è istigazione a delinquere. Poi parlano di odio e di viole… - NicolaPorro : I giornali sguazzano nella contrapposizione tra #Papi. La #magistratura decide che il #cellulare porta il #tumore,… - Fontana3Lorenzo : ?? VERGOGNOSA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA: “CANCELLARE SALVINI” Gli unici che istigano all'odio e alla violenza sono… -