Cammora spa, l’imprenditore Greco scarcerato e riarrestato in poche ore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un vero e proprio impero economico costruito grazie ad un patto con i clan. Adolfo Greco è l’uomo d’affari a cui si sarebbero rivolti i Casalesi per la distruzione del latte tra Castellammare (Napoli) e le città del napoletano. I nipoti di Michele Zagaria sarebbero stati in affari con l’imprenditore stabiese che proprio ieri sera, per motivi di salute era stato scarcerato per una indagine sempre sulla commercializzazione del latte e le infiltrazioni della camorra. Fu il pentito Salvatore Belviso a raccontare dei suoi rapporti con il clan D’Alessandro, ma secondo i magistrati della Dda avrebbe gestito i suoi affari in accordo con il potente clan dei Casalesi. Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, la Polizia di Stato e la finanza hanno in corso di esecuzione un’ordinanza di applicazione di misura ... Leggi la notizia su anteprima24

Cammora spa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cammora spa