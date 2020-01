Camionisti in trattoria 4, da febbraio su Nove con Misha Sukyas: le prime foto (Esclusiva Blogo) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Misha Sukyas è ufficialmente il nuovo conduttore di Camionisti in trattoria: arrivano in Esclusiva su TvBlog i primi scatti di scena della quarta stagione, al via a febbraio in prima serata su Nove (DTT, 9). Otto nuove puntate per il format prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia che vedranno lo chef di origine italo-armena girare per l'Italia alla ricerca di nuovi luoghi culto per assaggi fuori porta. Tappe della quarta stagione nuove zone di Piemonte, Friuli, Lombardia, con uno sguardo particolare allaValtellina, Veneto, Campania, Lazio e una doppia puntata in Puglia per esplorare il triangolo Barletta-Andria-Trani e il Salento.Camionisti in trattoria 4, da febbraio su Nove con Misha Sukyas: le prime foto (Esclusiva Blogo) pubblicato su TVBlog.it 15 gennaio 2020 08:00. Leggi la notizia su blogo

