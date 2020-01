Cambiano le regole a Palazzo Madama: senatori a 25 anni ed elettori a 18 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ arrivato il via libera da parte della commissione alla riforma costituzionale del Senato. Ecco tutte le novità. ROMA – E’ tutto pronto per la riforma costituzionale del Senato. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti dalla Commissione agli Affari Costituzionali che ha dato il proprio assenso alla proposta del governo di far entrare gli eletti a Palazzo Madama a 25 anni e di far votare i giovani a 18. Fino ad oggi gli italiani potevano esprimere il proprio voto per il Senato solo a 25 anni mentre per entrare l’età richiesta minima era 40. Il Governo, però, ha intenzione di equiparare Palazzo Madama al Senato con questa riforma costituzionale. Arrivato il via libera della Commissione agli Affari Costituzionali Il via libera alla riforma della Costituzione è arrivata anche da parte della Commissione agli Affari Costituzionali. Alle prossime elezioni ... Leggi la notizia su newsmondo

