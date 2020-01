Cambiamenti climatici, il 2019 è stato il secondo anno più caldo di sempre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 2019 è stato il secondo anno più caldo di sempre mai registrato dal 1880, anno in cui si iniziarono a rilevare le temperature ambientali. A rivelarlo è l’analisi indipendente ma congiunta del National Aeronautics and Space Administration (Nasa) e della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). secondo entrambe le agenzie, l’anno che si è appena concluso ha registrato complessivamente temperature di poco inferiori a quelle del 2016, che detiene in record assoluto come anno più caldo di sempre. Le analisi condotte hanno mostrato come le temperature superficiali medie globali dello scorso anno si attestavano superiori di quasi 1 grado Celsius rispetto alla media dal 1951 al 1980. Il costante aumento delle temperature della terra e degli oceani in tutto il mondo, sin dall’inizio della rivoluzione industriale, è imputabile quasi interamente dalle ... Leggi la notizia su open.online

