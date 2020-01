Calolziocorte, terrore sui social: “Auto tenta di investire i pedoni”, ma nessuno denuncia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo le testimonianze riportate su un gruppo di Facebook, a Calolziocorte, paese in provincia di Lecco, ci sarebbe un uomo alla guida di "un'auto bianca" che si diverte a far finta di investire le persone e urtare contro altri veicoli salvo cambiare direzione all'ultimo secondo. nessuno di coloro che si è lamentato sui social, però, come accertato da Fanpage.it ha sporto denuncia formale al comando della polizia locale, che comunque sta indagando sugli episodi. Leggi la notizia su fanpage

Calolziocorte terrore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calolziocorte terrore