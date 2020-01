Calciomercato Spal, intesa di mercato col Torino per Iago Falque e Bonifazi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Spal corre ai ripari sul mercato. La società estense protagonista di una prima parte di stagione molto deludente e ultima nella classifica di Serie A, è pronta a piazzare un doppio colpo in entrata. Raggiunto l'accordo totale con il Torino per Kevin Bonifazi e Iago Falque, rinforzi per difesa e attacco della formazione di Semplici. Ora bisognerà trovare l'intesa economica con i calciatori, con le sensazioni che sono molto positive. Leggi la notizia su fanpage

