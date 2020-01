Calciomercato SPAL: accordo con il Toro per Iago Falque e Bonifazi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La SPAL ha raggiunto l’accordo con il Toro per il passaggio di Iago Falque e Bonifazi a Ferrara: manca il sì dei giocatori Dopo l’illustre cessione di Kurtic al Parma, la SPAL vuole rinforzarsi per centrare la salvezza e togliersi dall’ultimo posto in classifica. Come riporta Sky Sport, gli estensi hanno raggiunto l’accordo con il Torino per Kevin Bonifazi e Iago Falque. Dopo aver incassato la disponibilità di Cairo, si lavora per gli ok dei giocatori, in particolare dello spagnolo, che è stato frenato dagli infortuni in granata e ha bisogno di giocare. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

