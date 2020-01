Calciomercato, le novità della notte: Inter scatenata, il Napoli cede e la Roma ha pronto il dopo Spinazzola (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Calciomercato non si ferma mai, neanche in tarda serata. Queste alcune novità della notte emerse dalla trasmissione serale di Sky Sport ‘Speciale Calciomercato’. Inter – E’ la più attiva. Per quanto riguarda Giroud, l’attaccante viene incontro ai nerazzurri rinunciando ad una parte dell’ingaggio, ma la trattativa sarà conclusa dopo l’ufficialità dello scambio Politano-Spinazzola. Questione Eriksen: Ausilio ha formalizzato l’ok del calciatore, adesso si vuole chiudere subito e non a giugno. “Nessuna novità, non ci sono aggiornamenti. Se c’è fiducia per questi due giocatori? Noi abbiamo fiducia in generale del lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore e con i nostri calciatori. Questa è la cosa più importante. Poi se c’è la possibilità di migliorare ancora di più la squadra, lo faremo”. Sono le ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

