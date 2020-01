Calciomercato Juventus, non solo Chiellini: ecco il nuovo centrale difensivo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- L’infortunio di Demiral ha complicato totalmente i piani della Juventus sopratutto in chiave mercato. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri potrebbero decidere di provare l’affondo per un nuovo difensore in attesa del ritorno in pianta stabile di Chiellini. Il centrale difensivo bianconero dovrebbe ritornare a disposizione di Sarri a fine febbraio, ma tutto potrebbe dipendere da come il numero 3 juventino reagirà fisicamente al momento del suo ritorno. Calciomercato Juventus, Romero prima alternativa sul mercato Come anticipato nella giornata di ieri, la Juventus potrebbe valutare attentamente la possibilità di anticipare l’arrivo in bianconero di Romero. Il centrale argentino potrebbe sbarcare a Torino con 6 mesi d’anticipo per completare il reparto difensivo in vista del finale di stagione. Leggi anche: Coppa Italia, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

