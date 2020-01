Calciomercato Inter, nuovi test medici per Spinazzola: a rischio lo scambio con Politano (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mentre Politano ha superato le visite mediche e si è già diretto verso Trigoria, il club milanese ha invece chiesto a Spinazzola un supplemento di test fisici che verrano svolti nelle prossime ore. Spazientita da questo intoppo medico, l'Inter avrebbe inoltre tentato inutilmente di cambiare la formula dell'affare e modificare l'accordo da prestito con obbligo a prestito con diritto. Leggi la notizia su fanpage

FabrizioRomano : L’agente di Tahit Chong ha incontrato l’Inter in queste ore: offerto l’esterno classe ‘99 del Manchester United a s… - DiMarzio : #Politano alla @OfficialASRoma, #Spinazzola all’@Inter: ok dei club a far viaggiare domani i giocatori per le nuove… - FabrizioRomano : Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, in missione a Londra: viaggio di mercato con Eriksen e Giroud nella lista nerazzur… -