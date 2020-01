Calciomercato: Eriksen e Giroud all’Inter, ultimissime notizie sulla trattativa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le ultimissime notizie di Calciomercato sulle trattative dell'Inter raccontano della strada spianata per Eriksen del Tottenham e Giroud del Chelsea. Cifre e dettagli economici delle operazioni fanno il paio con le news rilanciate dai tabloid inglesi: l'ingaggio di Gedson Fernandes favorisce la cessione del centrocampista danese. Leggi la notizia su fanpage

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen puó tornare in Italia già in settimana per provare a stringere e trovare un accordo c… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, prima offerta per #Eriksen al #Tottenham - DiMarzio : #Inter-#Eriksen: gli aggiornamenti ?? -