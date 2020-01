Calciomercato, clamoroso dalla Croazia: il Milan ha in mano Dani Olmo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo il quotidiano Sportske Novosti, il club rossonero sarebbe ad un passo dal capitano della nazionale Under 21 spagnola. Come riferito dal media croato, Boban avrebbe offerto 30 milioni di euro alla Dinamo Zagabria e avrebbe già in mano anche l'intesa con il giocatore. La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Leggi la notizia su fanpage

