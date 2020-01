Cairo, nuova squadra investigativa su caso Regeni. La mamma: “Oggi avresti compiuto 32 anni” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il procuratore generale dell'Egitto, Hamada al Sawi, ha ordinato la formazione di un nuovo team investigativo incaricato di condurre le indagini sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso nel gennaio del 2016 al Cairo. Lo ha annunciato la procura in un comunicato all'indomani della visita in Egitto del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, che ieri ha incontrato il capo dello Stato Abdel Fatah al Sisi. "Ovviamente con il presidente Al Sisi abbiamo parlato del caso Regeni e ho ricordato che fra qualche giorno ci sara' l'anniversario della scomparsa", ha affermato Conte dopo il colloquio rivolgendo un "pensiero affettuoso" ai familiari del ricercatore di Fiumicello e definendo "un segnale positivo" il ritorno al Cairo degli investigatori del Ros dei Carabinieri e dello Sco della Polizia per un incontro con gli inquirenti ... Leggi la notizia su ilfogliettone

