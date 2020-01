Buon compleanno Giorgia Meloni, Martina Cecchi de Rossi, David Nebiolo… (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Buon compleanno Giorgia Meloni, Martina Cecchi de Rossi, David Nebiolo… …Claudio Scajola, Enrico Mentana, Georg Ratzinger, Francesco Amadori, Silvano Ramaccioni, Carlo Giovanardi, Oreste de Fornari, Sandro Provvisionato, Giorgio Simeoni, Anna Maria Barbera “Sconsolata”, Margherita Buy, Maurizio Fondriest, Roberto Tamburini, Leonardo Sarto, Romano Fenati, Sofia Bonistalli… Oggi 15 gennaio compiono gli anni: Martina Cecchi de Rossi, giornalista; David Nebiolo, giornalista; Goffredo Colombi, ex calciatore; Rinaldo Moresco, ex ciclista; Lucio de Caro, regista, sceneggiatore, giornalista; Paola Veneroni, attrice; Gastone Roversi, ex arbitro di calcio, dirigente sportivo; Georg Ratzinger, presbitero, musicista, direttore di coro, fratello di papa Benedetto XVI; Franco Canali, ex calciatore; Franco Colletta, giornalista, scrittore, poeta; Pietro Rescigno, giurista; Francesco Amadori, ... Leggi la notizia su romadailynews

ScuderiaFerrari : Oggi il grande Ingegnere Mauro Forghieri compie 85 anni ???? Tanti auguri di buon compleanno da Maranello ??!… - nzingaretti : Buon compleanno @repubblica, 44 anni di giornalismo e inchieste a difesa della democrazia. Perché libertà e informa… - SkySport : ??? “Buon compleanno @_DeclanRice” ?? Chi non vorrebbe ?? Ricevere degli auguri così???? ?? @JackWilshere #SkySport… -