Bovegno, l’azienda agricola va in fiamme: danni per centinaia di migliaia di euro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un devastante incendio ha quasi interamente distrutto una cascina in provincia di Brescia, a Ludizzo di Bovegno. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di martedì 14 gennaio dalla famiglia che dal 2012 occupa e gestisce l'azienda agricola. Ci sono volute parecchie ore perché i vigili del fuoco riuscissero a domare le fiamme dell'incendio. i danni alla struttura ammonterebbero a centinaia di migliaia di euro. Leggi la notizia su fanpage

