Borsa, negli Usa il boom di quotazioni inizia a dare segnali poco rassicuranti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel 2019 sono state completate negli Usa 235 Ipo (cioè quotazioni in Borsa di società per azioni), in calo rispetto alle 274 del 2018, ma le 515 operazioni nel biennio 2018-19 sono un record biennale assoluto per un periodo di 24 mesi. Inoltre nel 2019 i ricavi lordi sono stati pari a 65,4 miliardi di dollari, in salita del 3% rispetto a 63,5 miliardi nel 2018. Il taglio medio delle Ipo nel 2019 è stato pari a 279 milioni di dollari, il più alto dal 2014. In parole povere uno degli indicatori principali di una bolla azionaria continua a macinare successi. Tuttavia qualche segnale poco rassicurante inizia a stagliarsi. Uno dei fenomeni che ha inflitto delusioni più cocenti agli investitori intrisi di dabbenaggine è stata la batosta seguita ad alcune Ipo di alto profilo nel settore tecnologico, sbandierate come l’equivalente a Wall Street del Campo dei Miracoli. Nel 2019, i fondi con le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

