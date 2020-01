Bonus fiscale spese mediche: detrazioni a rischio per chi paga in contanti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 1 gennaio 2020 è entrato in vigore il Bonus sulle spese mediche che permette di avere una detrazione fiscale pari al 19%: per chi paga in contanti, però, c’è il rischio di perdere l’agevolazione. Il pericolo di perdita dello sconto, tuttavia, riguarda soltanto particolari spese sanitarie. La Legge di Bilancio, infatti, stabilisce che la detrazione al 19% spetta “a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti”. Nello stesso articolo, inoltre, sono riportate anche le limitazioni al Bonus: “Non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”. spese ... Leggi la notizia su notizie

