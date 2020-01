Bond, la produttrice Barbara Broccoli: "In futuro potrà cambiare etnia, ma sarà sempre un uomo!" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) James Bond ritornerà prossimamente sugli schermi con No Time to Die e la produttrice Barbara Broccoli ha parlato del futuro del personaggio. Il prossimo James Bond potrebbe cambiare etnia, ma rimarrà un uomo, almeno secondo quanto dichiarato dalla produttrice del franchise che ritornerà protagonista sul grande schermo con No Time to Die. La produttrice Barbara Broccoli, in un'intervista rilasciata a Variety, ha infatti parlato del futuro dell'agente 007 dopo No Time to Die. Le sue parole sono state molto chiare: "Può essere di ogni colore, ma è un uomo. Credo dovremmo creare nuovi personaggi per le donne, dei personaggi femminili forti". Barbara ha quindi proseguito spiegando: "Non sono particolarmente interessata a prendere un personaggio maschile e affidarlo a una donna. Credo che ... Leggi la notizia su movieplayer

Bond produttrice Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bond produttrice