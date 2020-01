Bonaventura prima di Milan-Spal: «Ci teniamo a fare bene» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Jack Bonaventura ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio di Milan-Spal. Le parole del rossonero Jack Bonaventura ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio di Milan-Spal valevole per gli ottavi di Coppa Italia. «Ci teniamo a fare bene, vogliamo dare continuità alla partita di campionato, vogliamo fare il massimo e riuscire a fare ciò che abbiamo preparato. Cagliari? Dobbiamo pensare alle prossime partite, recuperare terreno in campionato e fare bene in Coppa Italia. I tifosi sono un motivo in più per spingere al massimo, ci fa molto piacere aver vicino il pubblico, cercheremo di far contenta tutta la gente che è venuta oggi» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

