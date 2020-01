Bonaccini sul nuovo look: “Cardiologo mi ha detto di perdere 10 kg” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In collegamento con gli studi di Di Martedì, Stefano Bonaccini ha risposto al conduttore che gli chiedeva le ragioni del suo nuovo look. Confrontando infatti il suo aspetto attuale con quello passato, il candidato presidente avversario di Lucia Borgonzoni appare visibilmente dimagrito. Le ragioni del cambiamento sono però molto serie. Bonaccini sul nuovo look Il governatore emiliano-romagnolo ha spiegato che all’età di nove anni ha dovuto subire un’operazione al cuore. Intervento che, ha continuato, grazie ai passi in avanti nella medicina attualmente è più semplice fare, mentre lui dovette stare ricoverato tre mesi ad Ancona lontano dal suo paese di residenza. Ha poi aggiunto di avere un’aritmia che lo accompagnerà per tutta la vita e specificato che all’inizio del 2020 ha avuto un problema di salute. Ha quindi fatto tutti gli accertamenti che non hanno ... Leggi la notizia su notizie

