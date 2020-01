Bibbiano, secondo la Cassazione ingiustificati i domiciliari per il Sindaco Carletti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È giunto il momento di chiusura delle indagini da parte della Procura di Reggio Emilia per il caso Angeli e Demoni. Sono 26 gli avvisi di notifica giunti agli indagati, ai quali vengono contestati 108 illeciti: si va così verso il rinvio a giudizio (e dunque verso il processo) mentre si modifica la posizione del Sindaco Andrea Carletti, che secondo la Corte di Cassazione, non sarebbe dovuto finire ai domiciliari. È questa ovviamente una notizia che è stata commentata sia dagli esponenti del Partito Democratico, nonché dell’opposizione che in passato aveva duramente criticato il ruolo del Sindaco Pd nella vicenda. Per la Corte non ci fu reiterazione di reato Andrea Carletti è attualmente accusato di falso ed abuso d’ufficio, ma non c’era motivo di emanare provvedimento di obbligo di dimora come è invece stato fatto in passato. La Corte di Cassazione è stata chiara: ... Leggi la notizia su thesocialpost

