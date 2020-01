Biathlon, Wierer chiamata ad una nuova impresa a Ruhpolding. Eckhoff e Røiseland le avversarie da battere nella Sprint (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La stagione 2019/2020 del Biathlon sta correndo veloce e, lasciata alle spalle la tappa di Oberhof, è arrivato il momento di spostarsi in Baviera per il tradizionale appuntamento di Ruhpolding. La Chiemgau Arena ha sempre ospitato infatti l’élite della disciplina per quanto riguarda le donne, e solamente nel 1992/1993 l’appuntamento tedesco è mancato dal calendario. Per l’Italia femminile Ruhpolding è da sempre terreno di grandi soddisfazioni. Sono arrivate su queste nevi infatti tre vittorie e ben sette podi, grazie a Nathalie Santer (1-1-1), Dorothea Wierer (2-0-1) e Lisa Vittozzi, seconda nella Sprint della passata stagione. Non solo le attuali due ragazze al vertice del movimento hanno però ricordi positivi della Chiemgau Arena, infatti anche Nicole Gontier e Federica Sanfilippo sono riuscite ad entrare in top 10 rispettivamente nella mass del 2015 e ... Leggi la notizia su oasport

