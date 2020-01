Biathlon, Italia medaglia d’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si tinge d’oro per l’Italia la staffetta mista di Biathlon alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso a Losanna, in Svizzera: Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Nicolò Betemps e Marco Barale vincono con pieno merito e mettono in riga la Russia, seconda, e la Francia, terza. L’oro va agli azzurrini Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Nicolò Betemps e Marco Barale, prima in 1:10’55″3 con sole sei ricariche utilizzate, l’argento lo conquistano i russi Alena Mokhova, Anastasiia Zenova, Denis Irodov, Oleg Domichek, secondi in 1:11’39″0, con un di penalità e dodici ricariche usate, il bronzo va ai transalpini Fany Bertrand, Leonie Jeannier, Theo Guiraud-Poillot, Mathieu Garcia, terzi in 1:12’23″9 con con un giro di penalità e tredici ricariche. In crescendo la gara dei due azzurrini: quarta Martina Trabucchi dopo la prima frazione ... Leggi la notizia su oasport

