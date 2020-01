Biathlon in tv oggi, 7,5 km Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di Biathlon si appresta ad affrontare la seconda tappa tedesca, nonché la sua prima “classica monumento”. Infatti da mercoledì a domenica si gareggerà a Ruhpolding, in Baviera, dove ogni anno accorre da tutta Europa un pubblico senza eguali. Si può parlare a ragion veduta di “classica monumento” poiché in campo femminile ha ospitato la Coppa del Mondo in tutte le stagioni, eccezion fatta per il 1992-’93. Qui, peraltro, Dorothea Wierer e le altre azzurre si sono tolte soddisfazioni di peso. Si sperano che l’altoatesina e le sue compagna sappiano dar seguito a tali riscontri. Di seguito il programma completo della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di Ruhpolding con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Biathlon in tv oggi, 7,5 km Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza - ComitatoFVG : I podi FISI FVG nella Coppa Italia di biathlon oggi a Bionaz: 1a Ilaria Scattolo, secondi Astrid Plösch e Mattia Piller Hoffer. - zazoomblog : Biathlon in tv oggi Mass start Oberhof 2020: orario d’inizio programma pettorali di partenza - #Biathlon #start… -