Biathlon, IBU Cup 2020: a Brezno-Osrblie Russia e Norvegia vincono le staffette miste (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In parallelo alla quinta tappa della Coppa del mondo di Biathlon a Ruhpolding (Germania) si è aperto anche il weekend slovacco di IBU Cup 2019/2020, dove oggi a Brezno Osrblie erano in programma le due staffette miste. In mattinata il programma si è aperto con la Single Mixed o staffetta mista singola, format composto da un alteta per sesso. La vittoria è andata alla Norvegia, dove Endre Strømsheim e Karoline Erdal hanno agilmente disposto della concorrenza nonostante una maggior fallosità al tiro. La competizione si è infatti svolta con un’eccellente percentuale generale, abbastanza tradizionale nella località slovacca che è comunemente considerata tra i contesti di gara più semplici sia in quanto a tracciato che in quanto a poligono, dove i primi cinque classificati hanno utilizzato solamente venti ricariche nel complesso. La Norvegia (0+6) ha preceduto dunque la Francia di ... Leggi la notizia su oasport

