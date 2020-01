Bianca Guaccero lascia Detto Fatto? | Nuovo progetto per lei, video (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bianca Guaccero lascia la conduzione di Detto Fatto, il programma quotidiano di Raidue? Nuovo progetto televisivo per lei, video. Dopo l’addio di Caterina Balivo che ha scelto di condurre il programma di Raiuno, Vieni da me, la trasmissione quotidiana di Raidue “Detto Fatto” rischia di perdere Bianca Guaccero che, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, … L'articolo Bianca Guaccero lascia Detto Fatto? Nuovo progetto per lei, video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

FabioMorasca : #BiancaGuaccero lascia la Rai per passare a Sky? - loribo60 : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero @JonathanKash Auguri - loribo60 : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Cara Bianca non so se è vero che il prossimo anno non condurrai detto fatto, quest… -