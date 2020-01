Berlusconi: “Questo governo? Dilettanti allo sbaraglio” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In una intervista al quotidiano La Verità Silvio Berlusconi dice la sua su politica estera ed interna. Il giudizio più duro è sull’attuale governo. “Dilettanti allo sbaraglio”. Silvio Berlusconi è impietoso, ed in una intervista al quotidiano “La Verità” offre la sua lettura della situazione politica attuale: interna ed estera. “Le rotte della geopolitica mettono … L'articolo Berlusconi: “Questo governo? Dilettanti allo sbaraglio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

