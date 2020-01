Berlusconi e la nuova fiamma: ecco la verità di Francesca Pascale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo giorni di rumors e di indiscrezioni finalmente Francesca Pascale rompe il silenzio su Berlusconi concedendo alla stampa dei gossip davvero bollenti sulla situazione ad Arcore. I due sono arrivati al capolinea? Scopriamolo in questo articolo. Berlusconi cambia nido? Le indiscrezioni ultimamente sono state tante, dal momento che in molti hanno iniziato a pensare che Berlusconi avesse una nuova fiamma. La nuova fortunata sarebbe Marta Fascina, deputata rampante di Forza Italia. A interrompere i rumors con scottanti verità è stata proprio Francesca che, contattata dal diretto di Novella 2000, ha rotto il silenzio. “Dico che anch’io ho appreso la cosa attraverso i siti, in primis attraverso Dagospia” afferma la donna prima continuare l’intervista “La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è ... Leggi la notizia su velvetgossip

