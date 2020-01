Benevento, il ritorno in campo è una sfida nella sfida (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le sfide non finiscono mai, anche per il Benevento dei record. I giallorossi di Inzaghi, padroni indiscussi del campionato di serie B, sono attesi da un altro ostacolo che nelle uniche due precedenti apparizioni del club nel campionato cadetto si è rivelato sempre insormontabile. Sia nella stagione 2016/2017 che lo scorso anno, infatti, l’appuntamento con la vittoria al debutto nel nuovo anno solare si è rivelato amaro. In entrambi i casi, va detto, i sanniti si erano trovati ad affrontare in trasferta squadre quotate per la promozione diretta come Spal e Lecce. Nel 2017 al Paolo Mazza il match si rivelò indigesto per gli uomini di Baroni, messi ko dalle reti di Vicari e Floccari per un 2-0 che lanciò definitivamente gli estensi verso le zone altissime del campionato. In tutti e due i gol ci fu lo zampino dell’attuale ... Leggi la notizia su anteprima24

