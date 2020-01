“Bellissimo!”. Sanremo 2020, spunta la foto della scenografia: come sarà il palco dell’Ariston (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un festival mai visto. È questo il proposito di Amadeus per il suo primo Sanremo da conduttore e direttore artistico (“Un sogno che si realizza per uno come me che lo guarda da quando è ragazzino”). “Il mio primo pensiero – ha detto Amadeus nella prima presentazione ufficiale della settantesima edizione della kermesse – era fare un saremo che potesse stupire, senza adagiarmi su quello che era successo nelle 69 edizioni precedenti”. Il diktat, insomma, è diventato “non fare cose già viste”. Ed ecco allora una sfilza di prime volte: per la prima volta i big “sono stati presenti all’annuncio della loro partecipazione in gara”; le presenze femminili “non sono due ma ci sono tante donne che raccontano storie diverse, amiche, persone che mi incuriosiscono e che stimo” (ci saranno così Monica Bellucci, Georgina ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (“Bellissimo!”. Sanremo 2020, spunta la foto della scenografia: come sarà il palco dell’Ariston) Playhitmusic -… - YleniaFerrante : Ma se ci sparassi #bastisolotu a Sanremo??? ci faresti un regalo bellissimo???????? @MarroneEmma ???????? - sharevthelove : RT @traluscoefusco: Amadeus su Tiziano: «Quando l'ho incontrato lo volevo con me per tutte le sere. Lui è stato carino: 'Sono felice di ven… -