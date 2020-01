Bella Hadid esagerata: il vestito trasparente lascia vedere tutto il corpo [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bella Hadid è bellissima e il suo corpo è incredibilmente sexy. La top model è tra le donne più ricercate al mondo, soprattutto dagli stilisti. Top Model ricercatissima Lineamenti unici e particolari, occhi da cerbiatto e labbra carnose da sogno. Le sue forme mandano in tilt il pubblico mondiale, pancino piattissimo, seno formoso e lato b perfettamente allenato. Da piccola ha partecipato a molte gare di equitazione a livello agonistico, ma ha dovuto rinunciare al sogno di diventare una cavallerizza professionista a causa della sindrome di Lyme, malattia diagnosticata anche alla madre e al fratello. Nel 2014, si è trasferita a New York per studiare FOTOgrafia presso la “Parsons School of Design”, ma ha dovuto abbandonare gli studi per dedicarsi alla carriera da modella. Ha sfilato e fatto campagne pubblicitarie per i più grandi stilisti mondiali: ... Leggi la notizia su velvetgossip

